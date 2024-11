Esto es todo lo que puedes comer en un mercado de Ghana por un euro

La creadora de contenido Raki (@laculpaesdelcoulant), quien usa su cuenta de TikTok para mostrar la gastronomía africana, ha subido un vídeo a la red social enseñando todo lo que te puedes comer en un mercado de Ghana por sólo un euro.

"Esto es lo que puedes comer con un euro en las calles de Accra. Un euro equivale aproximadamente a 17,5 GHS (cedis) aproximadamente en la actualidad", ha comenzado la tiktoker, que se encuentra en la capital de Ghana.

"Me dirigí al Makola Market y lo primero que encontré fue este puesto que vendía pound cake, un bizcocho de mantequilla delicioso y un clásico en mi casa, aunque en Guinea lo llamamos queq. Me costó 5 cedis", ha manifestado Raki enseñando el apetitoso dulce.

Después de esa compra, la creadora de contenido se ha dirigido a un segundo puesto, en el que ha comprado por tres cedis un bofrot, que ha explicado que se trata de una masa frita dulce parecida al dónut.

Después de estos dulces, la usuaria ha ido a por algo de beber, decantándose por un lamugee, una bebida hecha a base de arroz o mijo y aderezado con diversas especias como jengibre o clavo. Le ha costado también tres cedis, y la ha calificado como "muy buena y refrescante".

"En Accra puedes encontrar chips de plátano macho por todos lados. Y por una bolsa de este tamaño eran 5 cedis en la mayoría de los puestos", ha comentado también la creadora de contenido.

"Me quedaba un cedi y fui directa a un puesto de queso wagashi pensando que me costaría lo mismo que cuando fuimos a Tamale pero obviamente no, son cinco cedis en Accra. Así que al final me gasté un total de 16 cedis, que no está nada mal", ha concluido la tiktoker.