Estos dos científicos hacen en dos minutos la reivindicación más importante: todo el mundo debería oírla

La bióloga María José López Galiano y el químico Marcos de la Peña estuvieron este miércoles en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, y dejaron un alegato sobre la importancia de la ciencia y reivindicaron una mayor financiación que pueda darles seguridad y tranquilidad.

Al ser preguntados por el dinero que tenían en el banco, ambos respondieron que son científicos. "Hacéis cosas muy importante y se os paga poquísimo, no puede ser eso", comentó Broncano.

López Galiano fue la primera en hablar: "Hacemos descubrimientos y no recibimos nada. Reivindico los jóvenes investigadores queremos que nos paguen más y, por favor, conseguir trabajos estables".

"Desde que me gradué he estado haciendo una tesis doctoral y todo con contratos temporales. Ahora estoy con un contrato temporal y cuando se me acabe a ver qué sale", contó sobre su propio caso.

De la Peña añadió que al final se termina emigrando porque "hay muy poco dinero". "Tenemos un PIB mínimo dedicado a la ciencia y estamos en la cola. Estaría bien que se hiciera un poco de esfuerzo porque sin ciencia no hay futuro, es una puerta al futuro que necesitamos mantener abierta", sentenció.

El presentador aclaró que "se invierte mucho dinero en formar científicos y que no trabajen en España es un desperdicio porque se gasta dinero en formar y no en trabajar". "Tienes que estudiar una carrera, un máster y después una tesis, que tardas cuatro o cinco años en sacártela", concretó la bióloga.

Finalmente, fue De la Peña el que dio el dato de su caso: "Yo del laboratorio me podría quejar porque estoy a cero, hay poco dinero y el reparto es muy random y estoy ahí a dos velas, pero por suerte tuve mi puesto en el CSIC con un salario estable".