Estos dos minutos de Estopa sobre su éxito, la meritocracia y el capitalismo, lo más compartido

Dos minutos de David y José Muñoz, los componentes de Estopa, hablando de la meritocracia y el capitalismo salvaje se han convertido en lo más compartido de las últimas horas en las redes sociales.

Esas palabras las pronunciaron hacen unos meses en una entrevista en El Periódico, pero han tomado una gran relevancia ahora, después de que la politóloga Arantxa Tirado las haya recuperado junto al mensaje: "Estopa desmonta en 2 minutos el mito de la meritocracia".

En ese momento, que lleva más de 13.000 'me gusta' en menos de 12 horas, les preguntan por qué tienen esa percepción de que han sido "muy afortunados en la vida".

"Sí, claro. No podemos pensar de ninguna de las maneras que por nuestros méritos estamos aquí y hemos visto una estrella fugaz ha pasado, lo hemos deseado muy fuerte y se nos ha cumplido como en las películas de Disney", empiezan dejando claro.

"No niego que nosotros hemos trabajado, pero también han trabajado otros mucho más que nosotros. Nosotros hemos tenido buenas canciones, sí. Hay otros que tienen canciones mucho mejores que nosotros, que cantan infinito mejor, hasta son guapos y no han salido del cajón", avisan.

"Y eso me hace pensar que no todo es mérito, no todo es meritocracia, que hay un componente de suerte del 90%, lo que pasa que esta sociedad te quiere hacer creer, te quiere engañar, digamos que los gurús de esta sociedad del capitalismo salvaje te hacen pensar que si tú trabajas llegarás alto", reflexionan.

En su opinión, esa "es una manera de pensar que el que está alto ha llegado porque se lo ha currado y porque es muy listo".

"Es una manera de justificarse a los que están arriba y otra manera de decirte que tú estás abajo porque eres un tonto y un vago. Es la pescadilla que se muerde la cola, y es el gran engaño. Es muy fácil picar ese anzuelo de: ah sí, claro, es por mis méritos. Cuando has llegado", insisten.

"Pero caes en la trampa de: estoy aquí por mis méritos, porque soy muy listo, muy guapo y muy trabajador. Entonces de alguna manera a los de abajo les dices que ni son listos ni son guapos ni son trabajadores. Es la lotería", certifican.