Explica lo que creen los finlandeses que sienten los españoles en los días de sol: leyenda urbana

La usuaria de TikTok Ana Conrado Espinar, española que vive en Finlandia, ha explicado algunas creencias que los finlandeses tienen sobre los españoles y que no son exactamente así.

"Piensan que por ser española no me molesta el sol y no me afecta cuando me dan los rayos de sol en la cara. Es verdad que a mí me encanta el sol y puedo estar horas tumbada al sol, pero de ahí a que no me moleste es otra cosa", empieza diciendo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"En una academia por las tardes estaba sentada y el sol estaba dando por la ventana y te da todo el rayo en la cara. Entonces me estaba molestando mucho el sol pero no iba a decir nada porque encima aquí tarda muy poco en dejar de molestar porque al ser los días muy cortos e iba a estar dos minutos así", prosigue.

"La profesora se dio cuenta y dijo que si quería me podía cambiar de sitio y dije: 'No me importa, estoy bien'. Y me dice: 'Claro, que a los españoles no os molesta el sol'. Todos asintieron y a veces cuando hablo con mis compañeros ellos me lo dicen", asegura.

Y otra creencia que los finlandeses tienen sobre los españoles: "Creen que pensamos muy rápido y hablamos muy rápido y a veces hablamos más rápido de lo que pensamos".

"Se dan cuenta de que están hablando en inglés y que, cuando ellos no han terminado todavía la frase, el español ya sabe lo que va decir y ya responde. Y ven que estamos contando algo ya sabemos la respuesta y no dejamos la frase", señala.

Con todo, ella subraya: "Yo creo que más, que sea muy español esto, creo que ellos son muy calmados".