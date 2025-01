Explica lo que hacen "muchos alemanes" cuando no quieren ir a trabajar: "Es más común de lo que pensáis"

Los alemanes tienen fama de muchas cosas, pero quizá una de las extendidas es su rectitud en el trabajo: personas que se toman en serio su empleo y que llevan a cabo sus tareas de forma impecable.

Pero la usuaria de TikTok @gisellemicaela13, argentina que vive allí, ha contando algo que, para muchos, supone el final de ese mito.

"¿Podemos hablar de los alemanes y de la Krankmeldung? Básicamente para lo que no saben alemán, Krankmeldung es una baja por enfermedad. Un día te levantas, te sientes mal y decides: hoy no voy al trabajo. Lo que haces es llamar a tu trabajo, avisar que no vas a ir al trabajo, que vas a presentar una Krankmeldung", cuenta.

"Hasta ahí todo bien, pero en realidad hay mucha gente que abusa de ello. Hay mucha gente que realmente no quiere ir a trabajar y... ¿qué hace? Se levantan y dicen: hoy no tengo ganas de ir a trabajar, voy a avisar de que estoy enfermo. Entonces van a sus médicos y les piden un papel que diga que están enfermos y así es como pueden faltar de una a tres semanas al trabajo", asegura.

"Obviamente esto no solo lo hacen alemanes, pero los que yo conozco que lo hacen sí son alemanes. Hay un compañero de trabajo que hizo o siguiente: hace un tiempo se dio de baja por enfermedad y estuvo dos semanas, más o menos, sin ir al trabajo y después fue una semana a trabajar y nuevamente se dio de baja por enfermedad", relata.

"¿Saben que es lo peor? Que vino al mercado en una de esas semanas que supuestamente estaba enfermo a comprar. Estaba lo más bien y en la oficina se hablaba de este tema tipo: se registró como enfermo y no está enfermo. Es más común de lo que ustedes piensan. Creo que es bueno esto del Krankmeldung pero tampoco abusar así", remarca.