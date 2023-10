Explica por qué no hay que llevar nunca a una amiga de tu ciudad al pueblo: tienen anécdota para rato

La usuaria de TikTok @laiamestre_ ha publicado un vídeo contando una divertida anécdota de cuando una "amiga de la ciudad" pasó un día en su pueblo.

"Hace unos años invité a una amiga de Barcelona una noche. Salimos y, cuando terminó la fiesta, yo me fui a casa y ella se quedó desayunando con gente de mi pueblo", ha empezado relatando.

Cuando se levantó, se encontró con el mensaje de un chico que le preguntaba si su amiga Ruth, la protagonista de la historia, había llegado bien a casa.

"Yo pensé que vaya excusa mala había tenido el chaval para hablarme después de la fiesta. ¿Cómo va a llegar mal mi amiga a casa?", ha continuado.

Tras preguntarle a la joven, esta le explicó que había tenido que poner Google Maps para volver sola, y así reaccionó la internauta: "Y yo.. ¿cómo? Mi pueblo tiene 100 habitantes, literalmente hay seis calles y la casa donde estaba desayunando está literalmente a 20 metros de mi casa".

Aunque han pasado los años, todavía recuerda cómicamente lo ocurrido. "No me lo podía creer. Me da vergüenza que sea mi amiga (...) Es broma Ruti, te quiero, puedes venir cuando quieras", ha concluido.