Una farmacéutica enseña a usar el medicamento "cargado por el diablo"

El miedo a las agujas es algo incontrolable y que afecta a un gran porcentaje de la población mundial. Tener que ir a un hospital para ser inyectados con una de esas afiladas puntas nunca es plato de buen gusto para nadie, aunque peor aún es cuando el encargado de pincharse tiene que ser uno mismo.

En un vídeo publicado en Tiktok por la usuaria @its.noeliafarma, esta especialista explica a todos cómo se debe pinchar una inyección usando un simple truco que será de gran ayuda.

Pese a no desvelar el medicamento en cuestión que tiene entre manos, asegura que escuece muchísimo, algo que se puede paliar con un simple gesto, que por norma general tendemos a hacer al revés.

"Este medicamento está cargado por los diablos. Tiene un líquido que esto arde... Pero ya he aprendido cómo no arde", asegura Noelia ante la cámara.

"Me acabo de pinchar y el truco máximo es que, una vez que te has pinchado, empujes de aquí (desde arriba) lo más lento que puedas porque como empujes rápido el líquido para dentro para que pase el tiempo lo antes posible y no te duela, te duele el triple", afirma esta usuaria.