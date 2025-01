Felipe González dice que la muerte de Franco no fue "el inicio de la libertad" y Gorka Landaburu responde de forma inapelable

El expresidente del Gobierno Felipe González ha hablado acerca de los actos celebrados por los 50 años de la muerte de Franco y ha dejado varias frases que han traído cola, generando cientos de reacciones en las redes sociales.

"No está mal que la gente conozca lo que fue la dictadura, pero la democracia no empezó el día de la muerte de Franco", ha advertido en una entrevista concedida a The Objective. Ha añadido, además, que ese día hubo "mucho más terror entre los que estábamos en la oposición".

"Dejémonos de bromas, ese no fue el comienzo de la libertad. Franco era un obstáculo para la libertad, sin duda alguna, pero nadie lo sacó del poder. En otros países de Europa celebran otras cosas. ¿Esto de aquí? Nadie", ha rematado sobre el tema.

El periodista Gorka Landaburu ha reaccionado de inmediato a sus palabras y no ha escatimado en contestarle de forma directa a través de la red social X (antes conocida como Twitter, hasta que Elon Musk se hizo con él). "Dice Felipe González que la muerte de Franco 'no fue el inicio de la libertad'... Fue el final de la dictadura y el inicio de la democracia", ha expresado el periodista.

"Es lo que debemos explicar pedagógicamente a las nuevas generaciones y en memoria de todos los represaliados y exiliados", ha concluido Landaburu. Por otro lado, Felipe González también ha hablado en el citado medio sobre Venezuela y ha contado, según su opinión, que la Unión Europea debería romper relaciones con Venezuela, pero la propuesta "tiene que hacerla alguien". Es por ello que insta a España o Antonio Costa a actuar.