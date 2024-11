Fernando Ónega verbaliza de una forma nítida como pocas veces lo que piensa de Juan Carlos I

El periodista Fernando Ónega ha ofrecido una entrevista publicada este domingo en El Español en la que ha hablado de una forma nítida como pocas veces sobre la opinión que tiene sobre lo ocurrido en los últimos años con el rey Juan Carlos I.

Al preguntarle por lo que piensa de todo lo que ha pasado con el emérito, el histórico presentador ha contestado con total sinceridad. "Lo he vivido con mucha pena. Y también con mucha sorpresa. Siempre hubo rumores. Se dice que se le toleró… A mí me cuesta trabajo pensar que los sucesivos presidentes no supieran nada", ha señalado.

"Si no, ¿para qué queremos un servicio de inteligencia aparentemente tan poderoso?", ha cuestionado, antes de hablar de los dos factores que cree que explican "lo de don Juan Carlos".

"El primero: 'A ver si me va a pasar como a Alfonso XIII, que me quedo sin nada'. Entonces, empezó a buscar ahorros. El segundo factor: el exceso de confianza, el pensar 'como soy rey puedo hacer lo que quiera, me tiro a las mujeres que más me gustan y no pago impuestos", ha reprochado.

Fernando Ónega ha hecho una matización y ha añadido que "no pagaba impuestos, al parecer, de las donaciones que recibía". "Pero sí pagaba impuestos por su dinero en España. Es un tema que me ha dolido tanto personalmente que ni lo he leído bien", ha asegurado.

Tras ello, el histórico periodista ha reconocido que le ha hecho "llegar un recado" al emérito. "Sí, a través de algunas personas cercanas. Habrá visto usted que don Juan Carlos va a publicar unas memorias", ha revelado.

"Espero que no sea para justificarse. Espero que sea para dar explicaciones de lo que hizo. Si el libro no da esas explicaciones, puesto en nuestras garras de periodistas, sería terrible… Terrible", ha sentenciado.