Ferrán Adrià se pronuncia sobre la oferta de empleo de camarero que está indignando a media España

El prestigioso cocinero Ferran Adrià se ha pronunciado sobre las lamentables ofertas de trabajo que a menudo se encuentran en el mundo de la hostelería y que suele denunciar en las redes sociales la popular cuenta @soycamarero.

En una entrevista en la Cadena Ser, el chef ha sido preguntado por un puesto de empleo en el que se tenía que trabajar algo más de 40 horas por algo menos de mil euros, es decir, menos del salario mínimo.

Adriá ha asegurado que hay que tener en cuenta que en España hay 70.000 restaurantes, pero de ellos sólo 5.000 son "gastronómicos", es decir de "calidad": "Seguramente que la mayoría de problemas vienen por lugares que los llevan no profesionales".

"Yo soy de los que piensa que la profesión tiene que cobrar lo que tiene que cobrar y tiene que cobrar bien y los camareros más que nunca. En los últimos tiempos siempre he dicho que nosotros, los de nuestra generación, tuvimos dos errores importantes. Uno de ellos, no hablar de números en los congresos", ha admitido.

Adrià ha recordado que "cuando había una charla de números, de gestión, la gente se iba" y ha insistido en que "es muy importante porque la gestión es el tema más importante que hay ahora".

El otro error que cometieron, según el chef, es que "no hubiera siempre un camarero, un metre, cuando explicaba los platos".

"No pusimos en valor algo que es tan importante como la cocina, que es el servicio. Fue un error y explicándolo se puede subsanar. Es un problema difícil no en España, sino en Europa, que no haya personas que tengan las ganas de trabajar de camareros", se ha lamentado.