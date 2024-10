Gonzalo Bernardos cuenta lo que le ha ocurrido en el AVE: estas cosas también pasan

El economista Gonzalo Bernardos ha sorprendido a sus seguidores al romper una lanza en favor de los trabajadores de Renfe, justo cuando la empresa lleva días en el punto de mira por el caos ferroviario que miles de pasajeros sufrieron el pasado fin de semana.

"En la última semana, Renfe ha recibido muchas críticas. No obstante, mi experiencia me lleva a estar muy contento con sus empleados", ha asegurado el experto, que ha puesto a continuación dos ejemplos para reforzar su tesis.

"Un día perdí el móvil en el AVE y me di cuenta al salir en la estación de Sants (Barcelona). Fui al servicio de atención, la empleada llamó al jefe del tren, lo encontró, me informó enseguida y me lo trajo cuando acabo el servicio. Un 15 sobre 10", dice sin dudar.

Por otro lado Bernardos asegura que él fue uno de los miles de españoles que el pasado fin de semana sufrió el caos en la circulación de trenes.

"El sábado pasado sufrí un gran retraso por el descarrilamiento de un tren cerca de Atocha. La jefa de mi AVE nos informó en todo momento y se preocupó por los pasajeros como jamás había visto. Ni una protesta y aplausos para ella cuando llegamos a Atocha", asegura el economista.

Mientras, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a Renfe que esclarezca si el tren sin pasajeros descarrilado el sábado en un túnel próximo a Atocha (Madrid) iba correctamente acompañado por los operarios de mantenimiento de la empresa Alstom y por qué no se activó el frenado de emergencia.

En un comunicado, el sindicato pide respeto por los trabajadores de la pública Renfe y pide explicaciones sobre la participación de la empresa privada francesa Alstom en el proceso de remolcado que estaba teniendo lugar en ese túnel entre Chamartín y Atocha.