Gonzalo Bernardos llama "lloricas" a los jóvenes y esta joven se lleva aplausos con su breve réplica

La joven Belén Guirao se ha llevado los aplausos de muchas personas del plató de La Sexta Xplica gracias a la respuesta que ha dado al economista Gonzalo Bernardos después de que éste llamase "lloricas" a los jóvenes.

"Al principio del programa hemos hablado de que hay que hablar de la realidad. Pues la realidad de las personas jóvenes es que ocho de cada diez personas jóvenes declaramos ingresos menores al Salario Mínimo Interprofesional, el 21% estamos en riesgo de pobreza y el 41% no podemos hacer frente a gastos imprevistos. Esa es la realidad de las perosnas jóvenes en 2025", ha empezado diciendo Guirao.

En ese momento, Bernardos ha intervenido para decir: "¿Y es muy diferente de la realidad de hace 20, 30, 40 años? ¡No, no lo es! Mira, ¿sabes lo que sois? Sois unos lloricas. Siempre llorando, llorando, llorando...".

Sus palabras han causado indignación en el plató, hasta el punto de que la presentadora, Verónica Sanz, ha tenido que intervenir: "Bernardos, eso no puedes hacerlo, no puedes decirle eso a Belén".

"Llorica, ser joven siempre ha sido duro, porque empezar es duro", se ha reafirmado el economista, que ha provocado la reprimenda de la sindicalista Afra Blanco: "Gonzalo, te has pasado".

"No me he pasado un pelo", ha insistido Bernardos. Pero Sanz ha sido tajante: "Aquí venimos a escuchar los argumentos de cada uno y no a faltar el respeto de nadie".

"Yo he decir que a mí, la verdad, no me ha faltado al respeto porque él es el que se ha tirado todo el programa llorando", ha rematado Guirao, provocando el aplauso general en el plató.