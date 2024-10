Gonzalo Miró habla sobre Miguel Ángel Rodríguez en estos términos y no para de compartirse 

El tertuliano Gonzalo Miró está dando mucho de qué hablar por los términos en los que se ha referido a Miguel Ángel Rodríguez, el popular asesor de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tras evidenciarse que Rodríguez sabía que el fiscal general del Estado sería imputado, Miró ha señalado en La Roca, de La Sexta: "Yo creo que ya llevamos demasiados lustros en este país sufriendo las artes políticas de Miguel Ángel Rodríguez como para entrar a sus trapos como miuras".

"Y yo me niego a hacerlo. Solo puedo decir que cuando el PP llegue al poder, que llegará, tarde o temprano va a llegar, y cuando se lo lleve muerto, porque se lo va a llevar muerto en camiones, nos estará bien empleado", ha criticado.

"Porque aquí, en este país, cuando el líder del PP denunció la corrupción, a quien se echó del partido es al que lo denunció. Y en este caso nos estamos aquí centrando en acusar al que investiga en lugar de centrarnos en el que la ha hecho", ha insistido.

"A mí, como me parece de aurora boreal, me niego a entrar en el trapo de si está bien imputado o investigado... yo por lo menos. Habrá a quien gente a la que el debate en sí le guste, pero a mí sinceramente lo que me interesa es quién es el bueno y quién es el malo", ha asegurado.