Graban este momento del paso de La Vuelta a España y es puro cine, aunque no se vio en televisión

La Vuelta a España ha dejado durante las tres últimas semanas algunas imágenes inolvidables. Pero hay una, que se está difundiendo por TikTok, que es insuperable. Puro cine.

La ha subido a la red social la usuaria @fucking_elmo y corresponde al paso del pelotón por la localidad riojana de Haro. En las imágenes se ve cómo un perro se escapa, invade la carretera y está a punto de provocar un accidente. Afortunadamente, todo queda en un susto gracias a la pericia de los ciclistas, que logran sortear al animal.

Pero lo que más llama la atención de la situación es la conversación que se escucha cuando los espectadores ven que el perro salta. "Me cago en... ¡La que va a preparar! ¡Ramón, la que va a preparar el perro, no me jodas!".

"¡No me jodáis, el perro! ¡No me jodáis! ¡Vete a por él! ¡Deja el puto vaso de vino!", sigue diciendo el mismo hombre, con tono de resignación, mientras el perro sigue corriendo y ladrando junto a los ciclistas.

"¡Ramón, sal a por él!" continúa. Pero Ramón parece que no está muy por la labor, por la que agarra al perro finalmente es una mujer.

"¡Pero Ramón! Vamos a ver. Ramón, vamos a ver", insiste, y se escucha cómo Ramón de fondo se intenta justificar. Pero no sirve. "No, Ramón. No tienes razón. ¡Tienes que salir tú a por él!".

Pero Ramón insiste, y asegura que si hubiese salido habría dado igual porque el perro "no se deja coger". "¡Pues déjalo en casa! No vengas aquí con él, que hay una vuelta ciclista. Que no, Ramón, que no tienes razón".