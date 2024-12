Grison habla así de las bromas que hacen en 'La Revuelta' sobre Pablo Motos

El colaborador y uno de los productores de La Revuelta Marcos Martínez, conocido popularmente como Grison, ha concedido una entrevista publicada este miércoles en el diario El País en la que habla de multitud de temas tanto de su vida personal como del programa que conduce David Broncano en TVE.

Preguntado por temas sobre los que no haría bromas, Martínez ha contestado que no le gusta el body shaming o burlarse de alguien por su apariencia física, pero no son los únicos asuntos sobre los que no hace chistes, ya que tampoco hace "chistes soeces, muy de cuñado o que dejen mal a la mujer".

"El límite de la comedia es no hacer pequeño al que le estás haciendo la broma, que se entienda que es un chiste. Incluso lo que decimos de Pablo Motos no va para nada con maldad. Me encantaría que entendieran los chistes y que se acercaran a nosotros", ha añadido.

Además, también ha sido cuestionado por su antigua colaboración en El Hormiguero y por si le ha escrito alguna vez Pablo Motos a raíz de la batalla mediática entre el programa de Antena 3 y el de TVE.

"No, es que nunca en la vida me ha escrito. Nunca tuve relación con él más allá de en el plató para hacer los ensayos. Sí que tengo relación con Juan y Damián y sigo queriéndoles un montón", ha confesado.