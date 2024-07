Hace una broma sobre los ingredientes de este yogurt y los tuiteros se vuelven locos

La científica Leila (@LeilaYLab) ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como X, un tuit de broma en el que critica que el yogurt vegetal Alpro no es 100% vegetal porque lleva bacterias.

"Vengo a denunciar un problema gravísimo de nuestra sociedad: el eucariotacentrismo", ha publicado la tuitera de manera irónica justo antes de publicar una fotografía en la que se ve la lista de ingredientes del yogurt, entre los que destacan dos bacterias: S. thermopolis y L. bulgaricus.

Pero, para sorpresa de la creadora de contenido, muchos de los usuarios de la red social no han entendido que se trataba de una broma, lo que ha llevado a que la tuitera reciba innumerables críticas.

"La muerte de animales para consumo humano no es humor; reitero, tu post no suma, resta. Le leen más de 10k… póngase seria"; "Si no te gusta, cómete una lechuga"; "Todos locos", han sido solo algunas de ellas.

Unas reacciones que la tuitera ha optado por tomarse a risa, siguiendo con las bromas sobre el producto: "Entre nosotros, estoy bastante segura de que la sal marina tampoco es una verdura".

Sin embargo, las críticas han ido a más, aprovechando esta publicación para meterse también con los veganos: "No has pensado en los enfermos del veganismo que ahora estarán entre tirándose por el balcón por haber ingerido un ser vivo o bien yendo en masa a apedrear a la compañía de yogures que los fabrica".

Tanto ha sido así que finalmente Leila ha tenido que explicar que se trataba de una broma: "Oye, que no me creo que me estéis viniendo un montón de personas tomándoos en serio mi tuit o diciéndome que me lo puedo comer, que no lleva carne. Que es una broma porque pone 100% vegetal y lleva bacterias, no es una queja. Que ni siquiera soy vegetariana ni vegana".

Además, la creadora de contenido también ha querido alabar el sabor del yogurt, ya que la marca también estaba recibiendo un aluvión de menciones pidiendo explicaciones por este etiquetado "erróneo": "Por cierto, y más allá de las bromas: este pseudoyogur de soja es droga de la dura. Está buenísimo".

Aunque no todo han sido comentarios negativos, también ha habido usuarios a los que la broma les ha parecido muy divertida y que incluso han seguido con las bromas: "Tranquila, los lactobacilus van voluntariamente a formar parte del yogur y a ser ingeridos. Nadie les ha maltratado ni forzado".

"¿En serio te preocupa eso cuando el primer ingrediente es “agua” que, hasta donde yo sé, tampoco es vegetal? El biocentrismo es un problema mucho más grave en esta sociedad de mierda", ha añadido un usuario en tono divertido.

Finalmente, ha habido incluso tuiteros que han aprovechado el revuelo para explicar detalladamente el etiquetado: "Es que en realidad cuando ponen 100% vegetal suele ser más bien 0% animal. Porque sal y otros compuestos inorgánicos también llevan muy a menudo".