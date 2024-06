Hace la pregunta que todo el mundo se ha hecho alguna vez sobre los aeropuertos

El creador de contenido Carlos Cruz (@carloscruzrzz) ha hecho una pregunta curiosa en un vídeo de TikTok a partir de la cual se ha quedado pensando. Ha sido sobre la gran cantidad de gente que siempre hay en los aeropuertos.

"Algo que jamás entenderé sobre los aeropuertos es cómo es posible que haya ahora mismo ciento y pico de personas que vayan un jueves cualquiera de Mallorca a Sevilla", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 270.000 visualizaciones y 21.000 'me gusta'.

"¿Cómo puede haber tantísima gente que un martes a las 11 de la mañana que tenga que ir de Alicante a París? No, no es posible", ha enfatizado después, enfocando la gran cantidad de personas que se acumulan en el aeropuerto.

"Esto debe tener algún tipo de explicación porque yo creo que hay gente de relleno, gente que son robots, porque si no, no lo entiendo", ha rematado. El vídeo ha generado más de 300 comentarios y muchos han sido de usuarios que se preguntan lo mismo. "Soy azafata y aún no me lo explico, de dónde sale tanta gente llenando los vuelos cualquier día, a cualquier hora y a todos los destinos", ha expresado @meneantcp.