Hace esta pregunta a los trabajadores de McDonald's que muchos se han hecho alguna vez

La creadora de contenido Fabiana (@fabiana.sevillano) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok lanzando una pregunta directamente a los trabajadores de McDonald's que muchos clientes se han hecho alguna vez.

"Ahora mismo estoy en el McDonald's y esto es una pregunta para sus trabajadores: ¿Cuándo empezáis a trabajar aquí os dicen que tenéis obligatoriamente que meter una patata Deluxe en las patatas normales?", ha manifestado la tiktoker.

"Os enseñan vuestro puesto de trabajo, os enseñan la freidora... y luego os dicen: mete siempre una patata Deluxe en las normales. ¿Os lo dicen o no?", ha insistido en tono divertido.

Así, la influencer ha asegurado que esto es algo que siempre le pasa, y ha divagado sobre el motivo por el que puede ocurrir: "Entiendo que esto se hace para que cuando tú te pidas las normales pruebes las Deluxe, y las pruebas eh, porque te la comes".

"Sin embargo, esto no pasa al revés, nunca te encuentras una normal en las patatas Deluxe, es algo que todo el mundo sabe que pasa pero que nadie lo pregunta", ha aseverado la creadora de contenido.

Y parece que no va muy desencaminada, ya que su el vídeo con su duda existencial ha alcanzado más de un millón de visualizaciones (1,1 millones) y 150.000 me gustas. "Yo siempre me encuentro una, ¿es obligatorio o se cuela?", ha concluido.