Hace esta reflexión de Madrid tras viajar por el mundo: "Me aloca, me atormenta y me perturba"

El usuario de TikTok Carlos Cruz, un joven que se dedica a viajar por el mundo y a enseñar todo lo que ve y lo que come a sus más de 120.000 seguidores, ha hecho una reflexión sobre lo que ve en el centro de Madrid y en muchos lugar de España en comparación con lo que nota por el mundo.

"España no la tenemos nada conseguida. Hay una cosa en los restaurantes de aquí de Madrid que me aloca, me atormenta y me perturba. A lo mejor me pasa porque miro las cosas desde un punto de vista muy turístico", comienza diciendo.

Entonces el joven explica su punto de vista: "Llegas a Tailandia y los restaurantes son tailandeses, llegas a República Checa y es todo comida checa, pero en Madrid tienes turco, tailandés, italiano, vietnamita y no hay muchos españoles. Incluso te diría que hay más restaurantes de otro tipo de gastronomía que de la nuestra, cuando la nuestra es la mejor del mundo".

"Está claro que hay, pero creo que debería de haber muchos más. Noto que la marca española está poco conseguida, los italianos tienen restaurantes por todo el mundo, mientras que españoles cuesta más encontrar", finaliza el usuario.