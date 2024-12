Hacen obras en el ascensor y un vecino deja un cartel con un importante trasfondo 

Las personas que hayan hecho obras hace poco sabrán lo complicado y tedioso que es afrontar este proceso vital, sobre todo cuando es tu vivienda. Pero más lo es cuando la obra en cuestión es en las zonas comunes de la comunidad.

Ahora, Líos de vecinos, cuenta especializada en subir contenido relacionado con problemas en comunidades de propietarios, ha publicado el cartel que alguien dejó en un ascensor en obras.

"Vergüenza os debería de dar de tener el ascensor de guarro las dos obras", escrito con alguna que otra falta de ortografía. "En mi finca vive Reverte", ha apostillado la persona que ha publicado la foto.

Esto ha dejado una reflexión importante acerca de las personas con faltas de ortografía y lo feo que está burlarse de algo así.

"He empezado intentando leerlo en inglés, de verdad. Esta escritura 'fonética' me ha flipado", ha comentado una persona. Otra ha dejado una importante reflexión sobre el asunto: "No sé si vive Reverte. Pero a lo mejor vive una persona como mi padre que no tuvo la oportunidad de estudiar (trabajando desde los 7 años) y que apenas sabía escribir. Pero con 2 cojones ayudó a levantar el país. Para que la gente pudiera estudiar. Respeto y menos burlas. Gracias".