Hartazgo en Madrid por la aparición masiva de telarañas: "Parece Australia"

La usuaria de TikTok @CristynArt, cuyo contenido está basado en pendientes artesanales e hipoalergénicos, se ha sumado a la cantidad de vídeos que se están difundiendo por las redes sociales sobre la sorpresa que hay de muchos habitantes de la Comunidad de Madrid por la aparición masiva de telarañas.

"¿Por qué Madrid está invadido de telarañas y nadie está hablando de ello? Desde hace varios días estoy viendo unas telarañas del tamaño de un chalet en La Moraleja", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado 2,1 millones de reproducciones y 91.000 'me gusta' en apenas 24 horas

En su discurso de 30 segundos intenta buscarle una explicación. "No sé de dónde salen, porque todo Madrid está lleno, mi coche está lleno, voy andando y se me llena la cara, miras las farolas y están con unas telarañas enormes", ha confesado.

No ha podido evitar compararlo: "¿Desde cuándo Madrid se ha convertido en Australia? No lo entiendo, necesito que alguien me confirme este suceso?". Dicho y hecho después de haber cosechado más de 6.000 comentarios en el vídeo de TikTok.

La explicación lleva a la reciente época otoñar, que coincide con la temporada primordial de la cría de arañas, repitiéndose en las mismas fechas cada año. Además, se produce el fenómeno conocido como vuelo arácnido, una técnica de las arañas en las que expulsan la tela de araña para moverse de un lado a otro cuando nacen las crías de araña. De esta forma huyan del posible peligro.