Uno de los mayores expertos mundiales en viajes habla así del jamón de España: ya hay 1.000 comentarios

Rick Steves, un conocidísimo escritor de viajes estadounidense, ha provocado cientos de comentarios con sus palabras sobre el jamón de España.

Durante una conferencia que ha publicado en TikTok, Steves ha asegurado que "en Europa es muy importante centrarse en los buenos ingredientes" porque "a los europeos les encantan los ingredientes de primera calidad".

"Si voy a España y quiero un plato de jamón, pagaré cinco dólares por jamón serrano. Es solo un jamón mediocre. Mientras que si pagas 12 dólares tienes un plato de jamón ibérico. Es una gran diferencia", ha subrayado.

"La vida es demasiado corta para comer jamón mediocre cuando estás en España", ha insistido antes de recalcar la diferencia entre serrano e ibérico. "Los europeos conocen la buena calidad y están dispuestos a pagarla. Eso es muy importante", ha señalado.

En los comentarios destaca un usuario de España que señala: "Está explicando algo básico como si fuera la teoría de la relatividad". Y otro responde a eso: "Seguramente en Estados Unidos no entienden esto. He comprobado cómo un pollo cocinado industrial es más barato que un pollo crudo. Sencillamente no saben lo que comen".

"Cuando dice Europa, en realidad se refiere a España, Francia, Portugal, Italia, Grecia... pregunta en Holanda o Alemania", señala otro usuario. Otro salta: "El serrano no tiene nada de mediocre". Y uno más responde a ese comentario: "Por supuesto que sí. Por si no lo sabes, mediocre significa 'de calidad media' y eso es lo que es el jamón serrano comparado con el ibérico".