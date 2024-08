Iba a dejar 50 euros de propina y se echa atrás por una razón que hace estallar los comentarios

El usuario de TikTok @mpelaez.ecom ha provocado un aluvión de comentarios al contar por qué no ha dejado los 50 euros de propina que tenía pensado dejar en un chiringuito donde ha comido.

"Esta cuenta de 208 euros en este chiringuito me ha hecho no dejarle 50 pavos de propina, que es lo que siempre dejo cuando voy a comer a algún lado", empieza diciendo.

Luego explica lo que ha pasado: "Habíamos pedido un par de cafés, café expreso y café con leche, y ya habían traído la cuenta. Una cuenta de 205 euros. Han venido, nos han traído una nueva cuenta de 208 porque no habían puesto el café".

"Evidentemente, no he dejado ningún tipo de propina. Como tip y consejo, cuando ya pones una cuenta de 200 pavos en un chiringuito y falta un café, no lo añadas a la cuenta porque probablemente pierdas una propina mucho mayor solo por el gesto. De hecho, ni siquiera han traído el café, nos hemos ido porque han tardado demasiado", asegura.

En los comentarios, son muchos los que critican el gesto. "Te cobran lo que consumes, qué locura no?? Cuándo se ha visto eso??", dice uno. Otro: "Se cobra lo que se pone, muchas veces eres un empleado y no puedes invitar. Dejar propina o no es si tú quieres dejar, nadie te obliga, tú tampoco obligues a la gente que te invite un café 🤷🏽♀️".

Y uno más: "Pides el café después de la cuenta para que te inviten fantasma".