Ignatius reacciona con sólo una frase a las últimas palabras de Iker Jiménez y arrasa

El cómico Ignatius Farray ha respondido en una sola frase a unas de las últimas declaraciones del periodista Iker Jiménez y está recibiendo una oleada de 'me gusta'.

Todo ello después de que el presentador diera explicaciones tras equivocarse al asegurar que en el parking del Centro Comercial Bonaire de Valencia había muchos muertos. Al comprobar la Policía que allí no había fallecido nadie tras el paso de la DANA, Jiménez se ha convertido en el objetivo de durísimas críticas.

"Yo lanzo un tuit, pero es un tuit personal. No es Mediaset, no es Horizonte y no es este programa. Y es un tuit donde digo que va a haber muchos cuerpos. Error, desde luego. Pero es en mi casa, de madrugada, encorajinado hasta los cojones y pensando que nos están engañando", ha argumentando el periodista.

Tras ello, Farray ha escrito: "Iker Jiménez también ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona…".

La frase hace referencia a una que dejó escrita Íñigo Errejón al dimitir hace unas semanas, antes de conocerse las acusaciones de acoso sexual contra él.

En su carta de despedida, Errejón señaló: "Yo, tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona".