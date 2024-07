Iñaki López hace una breve aportación a esta frase de Nacho Cano y para qué más

La rueda de prensa de Nacho Cano tras su detención ha dado para mucho. El cantante de Mecano y productor de Malinche ha sido detenido este martes en Madrid por la policía después de haber sido denunciado en varios ocasiones como presunto responsable de un delito contra los derechos de la población inmigrante y contra los derechos de los trabajadores por su musical.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación Nacho Cano ha dejado varias perlas que no han tardado en ser comentadas por periodistas y analistas de todos los ámbitos.

Sobre su detención ha afirmado que "en la agenda está ir a por mí" por su apoyo y por ser amigo de Isabel Díaz Ayuso: "Como han ido a por el novio, el hermano y el padre, el único que les queda soy yo".

También ha llegado a decir: "Como Nacho Cano es amigo de Ayuso o Nacho Cano opina como Ayuso o Nacho Cano es simplemente el único artista que se atreve a no decir soy comunista y de izquierdas porque no lo soy ni lo voy a ser nunca porque no soy idiota".

Sobre esta frase concreta ha opinado en Más Vale Tarde Iñaki López, que ha señalado que Nacho Cano "confunde ser de izquierdas con el castrismo pero bueno, eso es problema de él".