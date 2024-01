Intentan colarle un billete falso a un conductor de Uber y esta es su reacción 

Al usuario de TikTok @oussama_e7 le han intentado "colar" un billete falso de 50 euros mientras trabajaba como conductor de Uber, pero su reacción fue rápida y acabó pillando la artimaña de los pasajeros al instante.

"Obviamente no lo han conseguido, dos chavales se montan para un viaje de 22 euros y, mientras vamos al destino, empiezan a discutir sobre quién paga", ha explicado en el vídeo, que cuenta ya con 165.700 'me gusta'.

Uno de ellos finalmente decidió pagar y le entregó un billete de 50 euros. "Cuando toco el billete se me pasan millones de cosas por la cabeza, por lo que guardo el billete y le digo 'Son 22 euros'", ha explicado.

"Pero si ya te he pagado", le insistió el chico. "No, no me has pagado", le respondió. Su amigo al final se rindió y le exclamó: "Venga, págale ya que se ha dado cuenta, no queremos problemas". Después, quisieron el billete de vuelta, pero el conductor se negó: "Si, hombre, para que se lo claves a otro".

"No me intentes colar un billete falso a mí, estoy obsesionado con el dinero, he visto imitaciones más buenas", ha concluido. "Mi mayor miedo es que me cuelen un billete falso y cuando lo vaya a usar me coma el marrón", ha comentado uno de los usuarios, recibiendo más de 7.300 'me gusta' por parte de los demás, señalando que están completamente de acuerdo.