Ira por lo que les dijo el dueño de un restaurante de Bonaire a sus trabajadores la noche de la DANA

Bárbara, trabajadora de un restaurante del Centro Comercial Bonaire de Valencia, una de las zonas más afectadas por la DANA, ha contado y lamentado lo que su jefe les dijo horas después de la catástrofe.

En una intervención en Hora 25, de la Cadena Ser, la mujer ha relatado que "fue todo muy rápido, caótico, y en ese momento no sabes muy bien por dónde tirar". Explica que no han podido abrir todavía el local donde trabaja porque el centro comercial donde está situado no ha terminado las labores de limpieza.

"Todavía queda muchísimo por limpiar, entonces desconocemos cuándo van a abrir", señala antes de avisar: "Nos está pidiendo que nos incorporemos ya. Desde la semana pasada misma ya estábamos recibiendo presiones para ir porque el responsable se enteró de que en otro local habían ido y nos dijo que nosotros no podíamos ser menos y que teníamos que ir para allá".

"Le explicamos que el centro comercial estaba dando directrices claras de que no podíamos ir hacia allí porque no era seguro. Y ayer mismo otra vez, que hoy a las 11.00 teníamos que estar todos los posibles para vaciar el local de productos que hubiera que tirar", ha proseguido.

"Pero, claro, entendemos que eso no es ahora mismo prioridad, sino estar en los pueblos ayudando a los compañeros, familiares, amigos...", ha insistido antes de lamentar: "Lo que más me ha dolido es la poca humanidad y empatía que en nuestro caso han tenido".

"Ya no sólo no dejarnos ir, como a tantos trabajadores que seguro que están en la misma situación que yo. En las horas posteriores, cómo se desarrolló todo, esta persona se preocupó antes por el dinero, el inventario del local... antes que por la seguridad de sus empleados, el bienestar. Porque al final lo material es secundario", ha subrayado.

"Le preguntaron a mi jefa que qué había pasado con el dinero, si había contado la caja o qué había pasado. Y nosotros salimos de allí literalmente corriendo porque teníamos el agua por los tobillos. Yo abandoné allí mi coche a su suerte en el parking y tuvimos que atravesar un río de agua por encima de la cintura para poder ponernos a salvo", ha recordado.