Javier Ruiz anticipa lo que les va a pasar esta semana a quienes cobran una pensión: en febrero ya no

El periodista Javier Ruiz, jefe de Economía de la Cadena Ser, ha anticipado lo que les va a pasar esta semana a los pensionistas y ha avisado de que el próximo mes, febrero, ya no será así.

En una intervención en Uppers, el periodista ha señalado que ahora mismo "tenemos un descarrilamiento en la subidas de las pensiones".

"Como sabéis PP, Junts y Vox han votado en contra de un decreto que contenía la subida de las pensiones, y no está aprobada ahora mismo. La ley se empezó a tramitar y por eso el pago de nóminas ya está librado, ya se han pagado las pensiones de enero. Todavía no se han recibido, pero la tesorería de la Seguridad Social ya ha dicho: me paga usted la pensión y 43 euros más, que era lo que iban a subir", explica Ruiz.

"Esto está pagado, enero ya está en esa carrera, pero en febrero no hay ley para pagar esto. Y en febrero no se va a poder pagar esto. Tenemos una subida de pensiones intermitente; enero sí y nada más. La subida iba a ser 602 este año por pensión media, esto se acaba de terminar", avisa.

Ruiz señala que "a partir de aquí vamos a los parches porque todo lo que se puede hacer son parches". "Número uno: el Gobierno aprueba otro real decreto ley solo de pensiones y reza para que PP, Junts y Vox le aprueben algo que sólo contenga pensiones", apunta.

"Segundo parche posible: una negociación vis a vis, hablar con el PP y un acuerdo bilateral solo para este tema", añade antes de explicar el tercer parche, que sería intentar exigirle una rectificación al PP o a Junts para que aprueben y voten todo el ómnibus.

"En esta estamos y es muy complicada de sacar adelante. Creo que vamos a ir a los cómodos fascículos: el problema es que si consigues que te aprueben la subida de las pensiones, en el ómnibus venían un montón de cosas y algunas de ellas están estrictamente ligadas a las pensiones, por ejemplo la subida del salario mínimo", advierte el periodista.