Jesús Cintora pone este mote a Nacho Cano y habla de él con un rotundidad como pocos

El periodista Jesús Cintora ha reaccionado con una rotundidad como pocos a las últimas declaraciones del músico Nacho Cano, que llevan varios días trayendo cola.

El artista lanzó a las puertas de los juzgados un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de "corrupto" para después asegurar que va a por él. "Vas a por mí, pero no voy a caer porque no lo merezco", afirmó Cano en declaraciones a los medios de comunicación.

Cano fue detenido el pasado mes de julio, cuando ya acusó a la Policía de ir detrás de él por su apoyo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, unas declaraciones en las que este lunes se ha reafirmado.

"Cómo está Nacho Cano. No nos olvidemos de que el fondo es serio, el fondo es una acusación de explotar a trabajadores. Y luego ya la puesta en escena... mirad estos patriotas, que van a los tribunales, van a declarar ante la jueza y dicen 'este paripé'. Vaya patriota. ¿Pero cómo que paripé?", empieza diciendo Cintora en un vídeo en su canal de YouTube, en el que rebautiza al músico como "Nachochea Cano".

"Pero es que luego, atención al delirio, Nachochea Cano dice... ¿Tengo un mensaje para los trabajadores, pedir perdón? No, el ex de Mecano aprovecha para decir que todo el mundo es corrupto menos él. Si hubieses trabajado honestamente, Nacho Cano, no tendrías que temer nada ante un tribunal", avisa el periodista.

"Presume que hace música para todo el mundo. A ver, un poquito de humildad, estos patriotas amigos de Díaz Ayuso... ¿Qué temes? ¿Por que estás nervioso? Ya no es Malinche, es Berrinche", prosigue Cintora.

"Estas declaraciones si las hace por ahí alguno de la izquierda comunista dirían que es un antisistema peligroso, pero como es Nacho Cano...", deja caer.