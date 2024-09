Joaquín Prat es muy claro y dice lo que cree que debería hacer el Real Madrid ahora con Vinicius

Joaquín Prat ha dejado caer lo que, en su opinión, debería hacer ahora el Real Madrid con Vinicius, después de que éste haya afirmado que el Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, tendrá que "cambiar de lugar" si España no logra "evolucionar" en cuanto al tema del racismo.

"¿Es o no es España un país racista? A lo mejor habría que preguntarle a un negro o negra. Yo, claro, soy blanco y no he sufrido racismo", ha empezado diciendo Prat en Vamos a ver, de Telecinco.

"Dicho esto, a este chico a lo mejor el Madrid tendría que ponerle un asesor para que empiece a entender que hay determinados comportamientos de un futbolista o determinadas entrevistas o determinadas declaraciones que no le hacen un favor ni a él ni al club", ha subrayado.

Vinicius aseguró en la CNN: "Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel, porque si antes de 2030 las cosas no evolucionan, creo que hay que cambiar de lugar (el Mundial), porque si el jugador no se siente cómodo y con confianza en un país donde puede sufrir racismo, es un poco complicado".

En este sentido, se manifestó a favor de "hacer todo lo posible para que las cosas puedan cambiar". "Muchas personas en España, la mayoría, no son racistas. Pero hay un grupo pequeño que acaba afectando a la imagen de un país en el que se vive muy bien. Amo estar aquí, amo jugar en el Real Madrid y amo tener las mejores condiciones para vivir con mi familia", indicó.