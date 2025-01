Jordi Évole le cuenta a Julia Otero cuánto pagaron a Mario Vaquerizo por la polémica promo de 'Lo de Évole'

El periodista Jordi Évole le ha contado a Julia Otero en Onda Cero cuánto cobró Mario Vaquerizo por hacer la promo de la nueva temporada de Lo de Évole que tantas críticas y revuelo ha generado en las últimas semanas.

En el vídeo, se jugaba con la caída que el artista sufrió en un escenario y con la idea de que el programa de Évole estaba ya "al caer". "En la vida, lo más importante cuando uno cae es levantarse. Uno tiene que asumir que no siempre va a caer bien", decía Vaquerizo, a lo que el presentador respondía: "No digas eso Mario, que tú caes muy bien. Si te he visto yo caer pero vamos, vaya talegazo".

"Ya te gustaría caer a ti como caigo yo, si no puedes ni reírte", le respondía el cantante, ante lo que Évole respondía: "Qué feo es reírte de un enfermo".

"Yo me partí de risa", ha dejado claro Julia Otero antes de que Évole diese su opinión: "Creo que nos estamos equivocando en este país todos, poniendo ahí una especie de bandos y trincheras, que no digo que no existan, pero que hay vasos comunicantes en todo eso. Y creo que por ejemplo un vaso comunicante puede ser el humor".

"Que yo a Mario Vaquerizo le llame para hacer esta promoción y le diga: la idea es esta, el eslogan va a ser estamos al caer. Lo llamó Màrius Sánchez. Le sedujo de una manera que además es que, te lo digo de verdad, la predisposición de Mario fue absoluta. Mario hace un montón de cosas para publicidad que cobra un montón de dinero. No nos cobró un duro", ha señalado Évole.

"Tuvimos que poner al peluquero, eso sí, porque él quería salir con un pelo cardado. A mí me entusiasmó, además que alguien tenga la capacidad para reírse de sí mismo, que para él ha sido doloroso. Y te viene luego la turba de la gente de las redes que buscan los tres pies al gato", ha explicado el periodista.

El presentador ha recordado que le ha criticado gente muy de izquierdas diciendo: cómo es posible que tú le des voz Mario Vaquerizo.

"Tampoco veo yo que Mario Vaquerizo sea un ministro del PP o un candidato de Vox. También me ha venido gente de derechas, Espinosa de los Monteros se enfadó porque dije que esto servía para que no hubiese la ruptura que hay en este país y me dijo que uno de los culpables era yo. Y también entramos en el eje catalán. Salió un independentista furibundo a decir que algún día sabremos lo que te paga el reino de España por hacer lo que haces", se ha lametado Évole.