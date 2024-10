José Manuel Soto habla con mucha rotundidad sobre su polémico tuit contra Pedro Sánchez 

El cantautor José Manuel Soto ha ofrecido una entrevista en La Otra Crónica, de El Mundo, en la que ha hablado con total sinceridad sobre el polémico tuit que publicó hace más de un año contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El artista compartió un mensaje que provocó un revuelo inmediato. "Voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en Pedro Sánchez, en su puta madre y en los millones de hijos de la gran puta que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos. Qué os jodan", aseguró.

Un año después, José Manuel Soto ha confesado cómo vivió toda la polémica. "Intento reírme, pero el tema ha sido gordo. Lo he pasado mal. Un poquito sí me ha cambiado. Estoy más apagaete desde entonces. Reconozco que es culpa mía. No es un buen ejemplo. Está mal", ha señalado.

"Cuando lo escribí no le di importancia. Venía de tomarme unas copitas con unos amigos. Un poco achispado. Uso un lenguaje coloquial. Aquí estamos todo el día así", ha detallado en la entrevista.

José Manuel Soto ha revelado que se acostó "pensando que no iba a tener ningún recorrido". "Al día siguiente empezó a llamarme un montón de gente. Acabé aislado", ha reconocido.

"Era la comidilla de todos los programas. La polémica interesa a todos los medios. Quiero que se hable de mí por otras cosas", ha explicado el cantautor sobre el polémico tuit contra Sánchez.

El artista ha contado que el mensaje le ha perjudicado "económicamente, profesionalmente y un poquito socialmente". "Me duele que quede esa imagen de mí. No soy un fascista, joder. Sólo creo que España está en un momento complicado", ha expuesto.