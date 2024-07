Preguntan a José Ramón de la Morena si España es un país racista y su respuesta no puede ser más concreta

MADRID, SPAIN - JANUARY 28: Jose Ramon de la Morena attends Men's Health 2015 Awards on January 28, 2016 in Madrid, Spain. (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images)

El mítico locutor de radio, José Ramón de la Morena, quien está centrado en su familia, especialmente de su hijo de tres años, y alejado de los micrófonos, ha hablado sobre si hay racismo en España y también, dos semanas después, ha dado su particular opinión acerca del polémico 'gesto' de Daniel Carvajal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el día de la celebración de la Eurocopa 2024 que ganó la selección masculina de España ante Inglaterra (2-1).

Lo ha hecho en una entrevista concedida a El Español en el que, además de la radio, la paternidad y de la vida en general, ha sido preguntado por el racismo en España y no se ha cortado en responder.

"Juan Soto Ivars se reía un poco en un artículo de los supuestos racistas, especialmente de algunas racistas que salieron inmediatamente sin tener ni idea, no de fútbol, sino de la Eurocopa", ha expresado en El Español. Además, ha dejado claro que, según él, no habían visto "ni un partido e intentaron apropiárselos, es como si dijeran que esos son nuestros y los demás son unos racistas".

Concretamente, cree que España no es racista, pero sí es algo que existe. "El racismo existe como los malos tratos y la delincuencia. ¿Que hay racistas? Claro, pero no es una cosa general de la izquierda, el centro y la derecha", ha afirmado. Razona que España es un país tolerante y que hace "algunas cosas mal, pero que otras hace bien porque somos generosos y amables para todos los que vienen de fuera".

Sobre el (no) saludo de Carvajal a Sánchez ha recalcado que fue algo que no le "escandalizó". "Cada uno es libre, siempre y cuando se haga con respeto, yo no vi que le hiciera un desaire. ¿Qué pensaban, que tenía que cuadrar y dar un taconazo?", ha dicho con un toque de ironía. Luego le ha restado importancia: "Si no está de acuerdo con el actual gobierno y su presidente, pues se comporta como él tiene que comportarse".