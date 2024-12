Josema Yuste responde a todo lo que ha dicho Millán Salcedo de él y de Flo

Josema Yuste ha concedido una entrevista a Sonsoles Ónega en Y ahora Sonsoles en la que ha respondido a todo lo que ha dicho de él su excompañero en Martes y Trece Millán Salcedo.

"Él y yo no teníamos nada que ver. En realidad nunca tuvimos nada que ver, pero, por lo que sea, siempre se producía el milagro del teatro, de la escena", ha afirmado Salcedo en una entrevista a Vanity Fair.

También ha cargado contra Florentino Fernández, conocido como Flo, del que ha llegado a decir que no tiene talento.

"Él dice que estudió arte dramático, pero no es cierto. Como tampoco es cierto que decidimos cortar con el grupo de mutuo acuerdo. Josema quería seguir estrujando el limón. De hecho, después de que yo cortara, porque fui yo quien lo hizo, él montó un dúo con Flo [Florentino Fernández], porque pensó: 'Pues ahora llamo a otro gordo y feo y me lo sigo llevando crudo'. Pues no, porque puede que yo sea el gordo y el feo del grupo, pero tengo talento, cosa que no tiene Flo", ha contado.

Sobre todo esto ha hablado Yuste el programa vespertino de Antena 3: "No estoy de acuerdo en casi nada, lógicamente. No sé a qué viene todo esto. No sé por qué dice esas cosas. No lo entiendo. Ni tampoco entiendo el ataque a Flo. No he hecho pareja con Flo, en mi vida".

"Yo he trabajado con muchos actores porque fue lo que decidí cuando dejé la pareja. Decidí iniciar mi carrera de actor y separarme y olvidarme de lo que había hecho con él. Sobre todo lo que hago es no mentir. No entro en ninguna polémica y menos con un compañero con el que yo he tenido una relación profesional magnífica", ha contado al teléfono Yuste.