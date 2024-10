Julia Otero habla en estos rotundos términos sobre la atmósfera que hay en Madrid: más clara, imposible

La periodista Julia Otero ha ofrecido una entrevista a Yo Dona en la que ha hablado de su carrera radiofónica y también de la razón por la que nunca ha querido trabajar desde Madrid.

Al ser preguntada si se considera más catalana o más gallega, la presentadora de Onda Cero ha asegurado que "más gallega". "Soy una gallega criada en Barcelona, pero la galleguinidad forma parte de mi ADN, de mi cultura familiar, emocional y sentimental. Y más ahora, que acaba de morir mi madre", ha señalado.

Julia Otero no ha dudado en hablar de las veces que le han ofrecido trabajar desde Madrid y ella prefería no trasladarse a la capital española. "He sido siempre muy tozuda con esto, porque creo que hablarle a España desde Barcelona imprime carácter y marca un estilo diferente", ha añadido.

"La periferia también existe y a veces dentro de la M-30 madrileña hay una atmósfera que no se corresponde en absoluto con lo que se respira fuera de ese lugar cerrado. Hay otros mundos dentro de España", ha justificado.

Julia Otero también ha criticado a aquellos que dicen que no son ni machistas ni feministas. "Eso es lo mismo que si alguien te dijera yo no soy nazi ni judío. Es una afirmación de una mente poco evolucionada", ha defendido.

Respecto a los políticos, la presentadora ha confesado que el liderazgo político "empezó a debilitarse cuando renunciaron a convencernos con argumentos solventes" y "pasaron a atender a la demoscopia para saber qué quieren escuchar los ciudadanos-votantes".

"Los veo con miedo a meter la pata, con miedo a que luego en las redes sociales les reprochen un error en comunicar cualquier cosa. Pero también les pasa a los artistas, a los actores, a los deportistas. Antes venía la gente sin miedo, se sentían mucho más libres, y ahora hay una especie de pánico escénico, global y colectivo", ha expuesto.