Julio Salinas cuenta lo que le ha pasado en el AVE y deja caer esto del Gobierno

El exfutbolista Julio Salinas se ha lamentado por lo que le ha pasado cuando ha ido a viajar en AVE y ha dejado caer algo sobre el Gobierno.

En un vídeo publicado en Instagram, Salinas explica que se ha levantado a las 6.30 de la mañana para coger el tren porque tenía "tres reuniones planificadas con tres clientes diferentes".

"Llego al AVE. Media hora, una hora, hora y media, dos horas, dos horas y cuarto... y sin salir, sin aire acondicionado. Allí todo el mundo armándola, todo el mundo criticando: 'Esto es lo que pasa cada día, esto no hay quien lo aguante'. Y, al cabo de dos horas y cuarto nos dicen que el que quiera que se mache, que puede salir que le devuelven el billete", explica.

"¿Y? ¿Y el tiempo perdido y lo que he perdido con estos clientes? ¿Quién me lo devuelve? ¿Qué indemnización tengo?", se pregunta antes de asegurar que "es mejor pensar como Van Gal", "siempre positivo, nunca negativo".

En un escrito en esa red social, Salinas dice que nunca se lo toma a mal: "Desde hace mucho no me estreso que si no me saldrían canas jajaa".

"He pensado voy en tren ya que cada día te lo ponen mas complicado (radares por todas partes, por tramos y esto daría para mucho ya que nos venden que es para los accidentes jajajajajjajaaaaaaaaaa por autopistas casi no hay accidentes y qué me decís de esos radares a 20 (si quieren empujo el coche)🚘la mayoría de los accidentes ya sabemos por qué vienen y no se castigan lo suficiente", se lamenta.

"Luego nos venden la moto de que cojamos el servicio público para no contaminar etc etc. Hoy me he dado cuenta por los comentarios de los que los usan a diario que es un desastre y que cada día van a peor en todos los aspectos", se queja antes de dejar varias etiquetas que dicen: "#gobierno #generalitat #politicos #incompetentes".