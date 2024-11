Kiko Rivera cuenta lo que sintió cuando vio la famosa foto del médico de su madre

Kiko Rivera ha estado en el podcast Poco se habla, presentado por Xuso Jones y por Ana Brito, y ha hablado de la famosa foto del médico de su madre, que se ha viralizado en más de una ocasión por el parecido que tiene con él.

"Que me perdone mi madre, siempre se ha dudado de quién era mi padre, ¿no? Un médico muy famoso en Sevilla, que murió, lo mató la ETA. Cariñanos", ha contado el cantante.

Sobre la foto en cuestión ha afirmado que él la ve y dice "yo me parezco a ese tío". "Yo he visto la foto y es súper fuerte", ha dicho justo después la presentadora del espacio radiofónico.

"Ahora no porque estoy más modernito y tal, más canijito. Y yo le preguntaba a mi madre si a mí me habían dejado algo y me decía que no y digo ya está, mi padre se enteró, esto, y mi padre a mí ni me quería. Me cago en mi puta madre. Yo con mi paranoia mental, ¿sabes?", ha revelado Rivera.