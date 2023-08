La actriz Nerea Garmendia muestra lo que le han cobrado en un peaje: "Loca me he quedado"

La actriz Nerea Garmendia ha subido un vídeo a TikTok en el que aparece indignada por el precio que le han cobrado en un peaje por circular por la AP-68 entre Bilbao y Tudela.

"Hola familia. Estoy un poco patidifusa. Estoy flipando, loca me he quedado, acabo de pasar por la AP68 a la altura de Tudela, he pagado el peaje y casi tengo que pedir un préstamo. ¡Que me han cobrado 25 euros!", exclama.

Y sigue: "¡25! Que sí que sí, de Bilbao a Tudela. ¿Veis? Así me he quedado yo, del revés. 25 pavos. ¡Qué locura es esta!".

"¿Cómo va a cotar 25 euros un peaje? De Bilbao a Tudela. Pero si me sale más barato ir a Roma y volver en un fin de semana. O un AVE Madrid-Barcelona. O ir en un BlaBlaCar. Bueno BlaBlaCar es más barato, no sirve de ejemplo", continúa.

Y zanja: "Pero esto es una puta locura. Luego nos quejamos de Cataluña".

"😂😂😂 Ya sabes por qué los de Pamplona no bajamos a Tudela por autopista 🤣🤣", ha respondido una usuaria. Y otra: "26,95€ en Galicia la ap9 de Tui a Ferrol y es menos distancia. ¿¿Ves algún gallego protestando??? 😏".