La clara opinión de Pepe Rodríguez sobre las plataformas para hacer reservas en restaurantes

Pepe Rodríguez en The gastro Lam

Pepe Rodríguez ha concedido una extensa entrevista en The gastro lam en la que ha hablado de toda su carrera como cocinero, de cómo El Bohío, su restaurante, lleva casi 90 años al pie del cañón en Illescas (Toledo) y hasta de las plataformas que usan en la hostelería para hacer reservas.

Sobre esto último ha dicho el jurado de Masterchef que él las usa y que trabaja concretamente con El Tenedor: "Lo tengo porque para mí es una buena gestión. Al final lo tiene el pequeño, el grande y el regular. Para mí es muy fácil porque hoy, el 95% o 99% de reservas de este restaurante son online".

Ha señalado el cocinero que ya no se hace como antes llamando por teléfono y usando el libro de reservas "eso ha muerto": "Necesito que alguien me dé esa cobertura". Ha añadido que eso le facilita lo mismo que una TPV para cobrar con tarjeta: "Es algo que tenemos que tener".

Eso sí, ha dejado claro que eso no le garantiza que vaya a tener lleno su restaurante: "Son dos cosas diferentes. Eso me ayuda a gestionar mejor mis reservas y a que tú puedas hacer esas reservas pero no sé si luego ellos tienen con algún otro tipo de restaurantes hacen su marketing propio, promociones y tal. ¿Eso te ayudará? Pues seguramente. Todo lo que sea alguna promoción...".

"No sé si eso es un argumento solo para poder mantener un restaurante", ha apostillado antes de decir que él no sabe si eso le da publicidad "como para llenarme el restaurante".