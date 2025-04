Esto que hacen en Suiza puede facilitar la vida a los que se mudan de casa: en España, pioneros

La comunicadora Ana Marina Lasso (@anamarinalasso en TikTok) vive actualmente en Suiza, como muchos españoles que han salido del país en busca de nuevas y mejores oportunidades, y entre vídeo y vídeo hablando y aconsejando, ha destacado algo que hacen allí.

"Mirad, con esto me refiero a que en Suiza podéis amueblar vuestro piso completamente gratis", ha expresado al principio del vídeo, que en cuestión de días ha alcanzado miles de visitas (y subiendo).

Según ha contado, en Suiza hay muchos edificios que los van a tirar, por lo que la gente de allí saca todos los muebles y los coloca en la calle. Un ejemplo que ha puesto es un espejo y un sofá, en buen estado (quitando una pequeña rotura en el marco). Por otro lado, una mesita de jardín y varias sillas.

De esta forma, permite a los que hagan la mudanza que tengan la oportunidad de encontrar muebles en buen estado y ahorrarse un poco del bolsillo. Las reacciones en el vídeo han llegado de inmediato y muchos españoles han identificado que no es el único país en el que lo hacen, alegando que en España prácticamente son casi pioneros.

"La gente tira lo que no quiere, en Suiza tiras cosas y a las dos horas no queda nada", ha expresado el usuario @pepes1176. Por otro lado, @charly37131723 ha respondido alegando que, lo malo, es que hay que "limpiarlo bien, porque lo bueno no creo que esté en buen estado, aunque a veces la gente si tira las cosas en buen estado, hay que tener un poco de suerte".

En España se puede ver muchas veces como la gente deja muebles al lado de los contenedores o en mitad de las aceras y, poco tiempo después, se esfuma, pues otro ciudadano ha pasado y lo ha recogido. En Madrid está prohibido y puede ser sancionable, pero se pueden dejar cosas en la calle en días concretos de recogida.

Según el ayuntamiento de Madrid, es traslado desde la vivienda hasta lo que se considera vía pública, solo puede hacerlo el ciudadano y debe realizarse el día de mes establecido de su zona para la recogida, entre las 21 y 23 horas de ese día. Importante: dejarlo en la acera junto al contenedor de residuos más cercano.