La dura carta de una joven a la directora de 'El País' que da para reflexionar en profundidad

Hay cartas a la directora de 'El País' que reflejan tanto el sentir de mucha gente que acaban haciéndose viral en redes sociales en cuestión de horas. Algo que ha pasado con la misiva de una joven, Alba Lorenzo, sobre la situación que está viviendo en España.

La protagonista relata que "hace una semana" decidió dejar su trabajo. "Cuando empecé, volvía cada día a casa llorando por cómo me trataban, y la cosa no mejoró", ha explicado en la primera parte del escrito.

"Nunca me había pasado, pero me empecé a sentir muy inseguro y triste. Mi familia me pedía que lo dejase, pero como el sitio tenía renombre yo creía que, si aguantaba, impulsaría mi carrera", ha señalado.

Pero la realidad fue bastante distinta para la joven. "Lo único que he conseguido es llevar dos años en terapia reconstruyendo mi autoestima", ha asegurado, antes de explicar lo que le ocurre cuando otros jóvenes se enteran de que ha dejado el trabajo.

"Lo que más me sorprende y me entristece es que cuando mis amigas me presentan a alguien dicen, como una hazaña, 'acaba de dejar su trabajo' y la gente, treintañeros como yo, inmediatamente me da la enhorabuena", ha revelado.

La joven ha denunciado que todo el mundo sabe "lo que estamos aguantando" para "poder ganar lo suficiente para dejar de vivir con compañeros de piso". "No es que haya trabajos, es que los salarios no llegan para pagar los precios inasumibles", ha criticado.

"El otro día vi una oferta de empleo en el colegio de profesionales al que pertenezco, pedían 'persona con mentalidad fuerte'. En fin, digan lo que digan, son tiempos difíciles para los jóvenes", ha sentenciado.

La carta la ha compartido la usuaria Claudia Vila en la red social X y no ha tardado en hacerse viral, con más de 1.000 me gusta.