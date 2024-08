La gimnasta Ana Pérez consigue que otras atletas pronuncien estas expresiones españolas

La gimnasta española Ana Pérez está siendo una de las atracciones en redes sociales de la delegación española gracias a los vídeos que está publicando a diario en su cuenta de TikTok, donde los seguidores no dejan de crecer.

En las últimas horas ha compartido uno en el que lograba que otras gimnastas pronunciaran algunas expresiones españolas muy utilizadas en el día a día. Para ello, ha escogido a la egipcia Jan Jonty, la belga Maellyse Brassart y la filipina Emma Malabuyo.

"Algunas amigas extranjeras intentando hablar español", comienza diciendo la deportista española, que es seis veces campeona de España y estos son sus segundos Juegos Olímpicos tras los de Río de Janeiro en 2016.

Las frases elegidas son "relaja la raja", "hasta luego Mari Carmen", "a freír espárragos" y "no me toques los cojones". Las deportistas mientras lo pronuncian no pueden evitar reírse, igual que la propia Pérez.

El vídeo, que se ha hecho viral, está siendo muy llamativo por los usuarios y demuestra como los Juegos Olímpicos son mucho más que deporte.