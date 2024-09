La historia de cómo ligó con una empleada de Mercadona: cientos de comentarios piden el final

El creador de contenido sevillano @alesantello ha arrasado después de contar la historia de cómo llegó a ligar con una empleada de Mercadona, despertando el interés de la comunidad de TikTok, quien ha pedido ya una segunda parte con una actualización.

Todo empezó en los primeros días que llegó a Madrid, en un mercado cerca de su casa, cuya cajera, de Canarias, le llamó primero la atención: según él, sobre todo el acento. "El siguiente día yo hice por entrar por esa caja", ha contado, detallando que fue una nueva toma de contacto en la que hablaron un poco más, todo lo que el tiempo de pasar por la caja le dejaba.

Así pasaba cada vez que iba a ese mercado. Hacía lo posible por pasar la compra en la caja donde se encontraba aquella joven. "Se me ocurrió apuntar mi número en el ticket", ha expresado. Cumplió su palabra e hizo la pequeña actuación de que había un error en el ticket.

"Si te pido el ticket digital, ¿te quedas con el número o no?", le dijo a la chica, que se quedó algo sorprendida, pero acabó apuntándole su usuario de Instagram. Sin embargo, lo escribió demasiado rápido, pues no tenía mucho tiempo, y al llegar a casa no pudo descifrar completamente lo que había escrito.

Tras un trabajo de investigación, pidió ayuda a otro creador de contenido, a uno canario, pensando que quizá podría seguirlo. Así ha sido y terminó encontrándola: "Gracias a Pablo conseguí el Instagram de mi nueva amiga en Madrid".