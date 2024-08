La invitan a una boda, avisa de que no va y lo que hace el novio es de no creer

La celebración de una boda es algo inolvidabe para los novios, pero también se puede hacer cuesta arriba, sobre todo para el bolsillo. Encontrar un lugar, la comida, la bebida, las flores, los trajes... la lista de tareas es interminable, y el gasto de todo es muy cuantioso. Por ello, hay novios que no desaprovechan la oportunidad de buscar dinero en cualquier parte.

La usuaria de X @Mercede84704540 ha contado en la red social lo que le ha pasado al ser invitada a una boda de un primo al que ha visto muy pocas veces en su vida, y lo que ha hecho el novio ha indignado a muchos.

"Me invitó a su boda un primo al q he visto dos veces en mi vida. No voy porque no tenemos relación, nunca nos hemos llamado ni para lo bueno ni para lo malo", ha contado en la publicación, que ya acumula más de 8.000 me gusta.

Además, ha agregado: "Hoy me ha llamado para recordarme, sutilmente, que en la invitación hay un número de cuenta". "Que se siente a esperar mi trasferencia", ha afirmado rotunda.

Cuando en los comentarios le han dicho que no vaya, ha señalado que ya avisó que no iba a ir cuando la invitaron, "pero quiere el regalo".

Las reacciones a la publicación son unánimes: "Es de tener la cara muy dura".