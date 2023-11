La lección de vida que saca una psicóloga tras lo que le pasó mientras estaba en Atocha 

La psicóloga y popular usuaria de TikTok Elizabeth Clapés (@esmipsicologa), que tiene casi medio millón de seguidores, ha contado lo que vivió un día en la madrileña estación de Atocha.

"El otro día en la estación de Atocha había un señor mayor intentando pasar el control de seguridad, pero no le dejaban porque no llevaba billete. Me acerqué a ayudar", comienza diciendo la también escritora.

Según relata, para su sorpresa, este hombre llevaba una tarjeta colgada en el cuello con su foto, su nombre, de dónde venía, a dónde tenía que ir y a qué hora tenía que llegar. "Por el otro lado de la tarjeta estaba escrito el nombre de sus hijos, el teléfono de ellos y dónde vivían", indica.

Clapés valora esta idea como "maravillosa". "Gracias a esa información, pude dirigirme a él por su nombre y utilizar el nombre de sus hijos, que eso siempre les calma", explica, añadiendo que la historia acabó genial.

Como narra, incluso estuvieron esperando a su hija y, que llegó preocupada, aunque al final acabaron contentas porque todo había salido bien. "La cosa es que luego me habló por WhatsApp para darme las gracias por haber estado con su padre y me contó lo que estaban haciendo cada día para mantener a su padre orientado en tiempo y espacio, ya que tenía un deterioro cognitivo", indica.

De esta experiencia, la creadora de contenido saca dos lecciones. "La primera es que él tuvo que ser un gran padre para que sus hijos lo quieran de esta manera. Y la segunda es que el ciclo de la vida con nuestros padres empieza con ellos enseñándonos a andar y acaba con nosotros ayudándolos a andar a ellos".