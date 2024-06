La lía por lo que vale un parking para entrar a una playa de Mallorca

La usuaria de TikTok @Srta.Kaotica ha subido un vídeo a su cuenta de la red social en el que se queja de los precios de los parkings en Mallorca, criticando que para acceder a algunas de las playas de la isla no queda otra opción que pagarlos.

"Para entrar en una playa de Mallorca hay que meter el coche en un parking y pagar seis euros. Y todo prohibido porque si no te quita el coche la grúa, si no no tienes acceso a la playa", ha criticado la usuaria.

Así, la creadora de contenido se ha quejado de que en algunas zonas de la isla no haya ninguna otra zona para aparcar el coche de manera gratuita, una práctica que no deja con otra opción a los visitantes y residentes que aceptar el elevado precio.

Y, efectivamente, esto es así en algunas zonas de la isla, siendo una nueva regla que se ha impuesto en muchas de las zonas más turísticas o protegidas del archipiélago debido a la excesiva masificación de estas zonas.

"Dicen que no quieren a los turistas en Mallorca y que hay que ver los turistas. A los turistas no los quieren, pero saquearlos sí que los saquean, y sí que les sacan los cuartos por cualquier cosita", ha afirmado la tiktoker con indignación.

Finalmente, en el vídeo, que ha conseguido ya más de 50.000 reproducciones en tan sólo 24 horas, la creadora de contenido ha matizado que son exactamente 6,5 euros lo que cuesta el parking.

Sin embargo, en la sección de comentarios, muchas personas han comentado enfadadas que esto se debe a la excesiva masificación que están sufriendo las playas del archipiélago y que esto no es sólo algo que sufren los turistas, sino también los residentes y, estos, durante todo el año.

"A los residentes nos toca pagar igual… A nosotros sí que nos sacan la pasta, por culpa del turismo masivo no podemos ni permitirnos un alquiler" o "'La gente que no quiere turistas' no es la que te saquea, es la que vive saqueada todo el año en su isla y tiene que pagar los mismos 6 euros para ir a esa playa", han sido algunos de los comentarios más aplaudidos.

Además, también han habido otros usuarios que han entendido la razón de estas medidas: "Pues lo veo lógico: 1. la gente aparca donde le da la real gana 2. la basura que dejan tirada habrá que recogerla 3. hay mantenimiento de playa. Pues una ayuda a los impuestos cobrando no está mal".