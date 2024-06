La nueva manera de escuchar música de los adolescentes: oyen sólo la parte viral para ahorrar tiempo

El creador de contenido @dubalejo ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que cuenta un descubrimiento al que ha llegado tras hablar con varios adolescentes de 12 a 15 años de cuatro países diferentes en Europa sobre su nueva manera de escuchar música.

El usuario ha relatado que, en primera instancia, empezó preguntándoles a los jóvenes cuánto tiempo era el máximo que pasaban con el móvil, a lo que uno respondió que su récord eran 48 horas seguidas.

Ante la sorpresa del tiktoker, el chico le explicó que esto se debía al hecho de estar escuchando música en TikTok, una afirmación que ha sorprendido al creador de contenido, ya que no sabía a qué se refería exactamente el adolescente, más allá de oír la música que suena en los vídeos.

Para sacarle de dudas, el púber le explicó cuál era su manera de escuchar música: primero ve vídeos en la red social y cuando, en ellos, descubre alguna canción que le gusta la guarda en una carpeta de música, donde están todas sus canciones favoritas, para finalmente ponerse la reproducción de vídeos automática.

Con esta técnica, cuando quiere escuchar música se mete directamente en su colección de TikTok que se llama música y allí tiene muchísimas canciones, que le dan para horas y horas de escuchar música en la red social, eso sí, sólo son fragmentos de las canciones, las cuales duran como máximo un minuto y medio.

Pero la estupefacción del creador de contenido iba in crescendo al darse cuenta de que esta técnica no era utilizada sólo por este adolescente, sino que era la sintonía general de los chicos y chicas con los que estaba hablando.

"Todos lo hacemos así", ha asegurado el púber, algo que ha corroborado el tiktoker, quien ha afirmado que de los 15 adolescentes a los que ha preguntado sobre su manera de escuchar música, 10 de ellos han respondido que lo hacían de esa forma.

"O sea, ¿escuchas literalmente sólo la parte que se hace viral?", le ha preguntado el tiktoker, de 27 años de edad, pasmado; a lo que el adolescente le ha contestado que sí., que escuchan sólo unos 30 segundos o, como mucho, un minuto de la canción.

"Así es como yo escucho música, lo único que quiero escuchar es la parte 'cool' de la canción", ha explicado el adolescente, quien ha añadido además que así escuchan sólo "el pico" de la canción y ahorran tiempo.

"Ahorramos tiempo, sólo escuchamos lo más guay de la canción y ya está, pasamos a la siguiente canción", le ha explicado el adolescente al creador de contenido, quien se ha quedado atónito con el descubrimiento: "mi mente de 27 años no lo podía creer".

Finalmente, el tiktoker les ha preguntado también a los chicos y chicas si es que acaso no escuchan música en Spotify, a lo que ellos han respondido extrañados: "¿en Spotify?". "Yo estaba alucinando, de verdad que yo no podría, a mí me gusta escuchar toda la canción, que suba que baje, etcétera", ha concluido @dubalejo.