La persiana de su casa no baja bien, la inmobiliaria le pide una prueba y no la hay mejor que esta

Paula Ortiz (@pauliiortiiz) ha inmortalizado, muy posiblemente, uno de los vídeos de TikTok del mes. Ha tenido lo que muchos llaman como el "don de la oportunidad", tras lo que le ha pasado grabando con el teléfono móvil en su propia casa.

Se dio cuenta de que una de las persianas de las ventanas de su casa no bajaba del todo. Al accionar el tirador, acababa frenándose y la persiana no terminaba de cerrar.

Tan pronto como pudo avisó a la inmobiliaria de turno que gestionaba la vivienda. Esta, como respuesta, le pidió una prueba de que realmente la persiana no bajaba bien. Dicho y hecho, pero lo que no se esperaba Paula era lo que pasaría justo cuando grababa.

Poco a poco, mientras la cámara del móvil era testigo, iba bajando la persiana poco a poco hasta que no podía más. "Baja bien hasta ahí", le dice a la inmobiliaria en el vídeo. Cuando estira un poco de más... ¡Pum! La persiana se cae del todo y se arranca completamente.

Los 11 segundos que dura el vídeo han cosechado ya casi 800.000 visualizaciones (y de camino al millón) y casi 200.000 'me gusta' en menos de 24 horas. Los comentarios, más de 600, tienen opiniones de todo tipo, pero la ironía no ha faltado.

"Eso que no baja del todo... Es vuestra opinión", ha respondido Diego Mejuto con sarcasmo, recibiendo más de 24.000 'me gusta' de los usuarios. Muchos han pedido saber la respuesta de la inmobiliaria, pero tal y como ha confirmado Paula, esta no ha contestado al vídeo, aunque "seguro que le hizo muchísima gracia".