La réplica de José Yélamo a este 'influencer' que se queja de pagar impuestos es para tatuársela

El presentador de laSexta Xplica, José Yélamo, ha dejado este sábado una respuesta rotunda a las quejas que el influencer Pedro Buerbaum ha mostrado públicamente por pagar impuestos.

En una charla en su podcast, WORLDCA$T, con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el emprendedor aseguró que "los ricos se van y todavía hay una factura que pagar, que queda sobre la mesa y es para la clase media, que pasa a ser clase baja".

"Si a mí me suben los impuestos, yo me voy, porque no estoy dispuesto a pasar por el aro", defendió durante su programa de podcast.

El influencer justificó que "los impuestos he pagado yo hasta el día de hoy en España satisfacen mi deuda, la de toda mi familia, de mis hijos". "Mi dinero lo he ganado con mi tiempo y me voy con mi dinero", sentenció.

Unas palabras a las que José Yélamo ha contestado desde el plató de laSexta Xplica, con una réplica para tatuársela a fuego. "Yo lo que le deseo a esta persona que acabamos de escuchar, y se lo deseo de corazón, que no tenga nunca un problema de salud", ha señalado.

"Qué no tenga una neumonía. Qué no tenga que acabar en una UCI, recibiendo cuidados 24 horas por profesionales que lo están monitorizando permanentemente. O no que no necesite de la policía, de las carreteras, etc, etc, etc", ha sentenciado el presentador.