La respuesta de una española que vive en Dubai a si va a volver a España no puede ser más clara

La creadora de contenido española Natalia Cuesta (@nataliacuestaf), que vive actualmente en Dubai, ha respondido a sus seguidores sobre si tiene pensado volver a España a vivir y no ha podido ser más clara.

"La respuesta es no: los habitantes de Dubai son next level", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 100.000 'me gusta' y más 2.400 'me gusta' en apenas unos días. Ha puesto un ejemplo claro que solo está al nivel de ese país.

"Estoy en mi oficina y necesito gasolina, pues he pedido gasolina a domicilio y han tardado cinco minutos en llegar a mi oficina, y aquí estoy", ha expresado después, diferenciándola con Europa. "Eso no pasa en ningún otro lado que no sea Portugal", ha advertido.

"Además, no te cobran nada, es como si tú fueras a la gasolinera y así hago todo: la compra del supermercado, los servicios de uña...", ha resumido que en menos de una hora puedes pedir lo que quieras, incluso una Play Station, tal y como ha contado.